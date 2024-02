GdS – “Palermo, ora bisogna svoltare in trasferta”

Le ultime tre partite hanno dato fiducia. Il Palermo ha conquistato sette punti, ‘rosicchiando’ qualcosa alle dirette concorrenti (tranne alla Cremonese). I rosa fanno bene a credere alla Serie A.

Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che ora bisogna svoltare in trasferta visto che non si vince da inizio ottobre. Il Palermo affronta la FeralpiSalò a Piacenza ma non sarà una scampagnata: la squadra di Zaffaroni, nelle ultime tre gare, ha fatto sette punti.

Il Palermo deve tornare a vincere le partite ‘sporche’, senza badare allo spettacolo, come faceva all’inizio della stagione. “In Serie A si andrà anche così, i rosa hanno già dimostrato di saperlo fare. Ora bisogna solo ripetersi”, scrive Butera.

