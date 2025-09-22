GdS - "Palermo sempre sul pezzo, le altre big un po' meno" ​​

Redazione 22/09/2025 07:30

La Serie B è sempre un campo minato ma mai come quest’anno lo sembra ancora di più. In vetta non ci sono le altre che venivano date favorite come il Palermo, che invece è lì in cima con Modena e Cesena, squadre che non vanno sottovalutate perché hanno gamba, qualità e allenatori validi.

Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza l’avvio di campionato e sottolinea come la partenza a rilento di Monza, Venezia, Empoli… dia ancora più lustro all’inizio del Palermo. I rosanero stanno riuscendo a reggere le pressioni di essere favoriti. La squadra di Inzaghi è stata l’unica che è rimasta sempre sul pezzo.

Niente è fatto, siamo ai primi chilometri di una maratone che si deciderà sugli ultimi strappi, ma la strada è tracciata. L’importante è continuare così. Inzaghi ha davvero bisogno di tutti, quindi contro l’Udinese ci sarà ampio turnover. Bisogna confermare quanto di buono visto fin qui.



