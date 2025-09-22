“Mi manda Monastra”, oggi alle 14 nuovo appuntamento su Facebook e sul sito ​​

La bella vittoria del Palermo contro il Bari e l’imminente gara di Coppa Italia contro l’Udinese animeranno la trasmissione sportiva “Mi manda Monastra”, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi.

La trasmissione, prodotta da Stadionews con Radio Time e Blogsicilia.it, andrà in onda oggi, lunedì 22 settembre alle ore 14, dal ristorante “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi.

Sono previste numerose sorprese e collegamenti esterni e come sempre ci sarà ampio spazio per domande e commenti dei tifosi. Una finestra della trasmissione, con le immagini dei gol, verrà dedicata anche all’Athletic Palermo, la squadra palermitana che milita in Serie D e che ha pareggiato in dieci uomini sul campo della Sancataldese.







La trasmissione si potrà seguire sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e Radio Time.

