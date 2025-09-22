Trapani, pari contro l'Altamura. Aronica: "Risultato giusto. Poco cinici" ​​

Il Trapani continua la sua buona marcia in campionato. I granata hanno pareggiato 1 – 1 sul campo dell’Altamura: c’è qualche rimpianto, ma la striscia d’imbattibilità si è allungata a cinque partite e Salvatore Aronica guarda comunque il bicchiere mezzo pieno.

“Partita abbastanza equilibrata. Sia noi che l’Altamura abbiamo avuto l’opportunità di segnare il 2 – 1. In virtù degli episodi, ritengo che sia un pareggio giusto; se fossimo stati più attenti a gestire la fine della gara, avremmo potuto fare bottino pieno”, dice Aronica nel post-gara.

“Abbiamo giocato contro una buona squadra, organizzata e che propone un buon calcio – continua – . Venire a fare punti ad Altamura non è facile; per come si era incanalata la partita c’è un po’ di rammarico. Buona prestazione da parte nostra nonostante qualche assenza di troppo. Siamo stati poco cinici, avremmo dovuto chiuderla”.







