CorSport - "Inzaghi vara l'altra copia del Palermo" ​​

“Inzaghi si fida di tutti i suoi effettivi ed è con questo spirito che, archiviata la vittoria contro il Bari, i rosanero si preparano ad affrontare in trasferta l’Udinese in Coppa Italia”. Scrive così Antonio La Rosa, che sulle pagine del Corriere dello Sport conferma che martedì pomeriggio giocherà chi ha avuto meno spazio.

L’allenatore opterà per un ampio turnover. Non sarà in ogni caso un Palermo B, anche perché scenderanno in campo Diakité, Peda, Gomes e Le Douaron, calciatori che hanno trovato spazio anche in campionato.

Tra i convocati anche il neo-acquisto Bereszynski, impiegabile come braccetto di destra o da esterno a tutta fascia. Ma il polacco, che indosserà la numero 19, è a Palermo da due giorni.







PALERMO, C’È SPAZIO PER TUTTI