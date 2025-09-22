Udinese, col Palermo ampio turnover: debutto da titolare per Zaniolo ​​

La pesante sconfitta con il Milan brucia ancora, ma l’Udinese deve subito voltare pagina. I bianconeri sfideranno il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia, con in palio l’accesso agli ottavi contro la Juventus.

Runjaic dovrebbe scegliere la strada del turnover: spazio a chi ha giocato meno in questo avvio di stagione, con l’obiettivo di ritrovare entusiasmo e testare la profondità della rosa. Si riparte dal 3-5-2, sistema di gioco che garantisce solidità, ma con tanti volti nuovi rispetto al campionato. Una decisione maturata anche in vista della delicata trasferta contro il Sassuolo, dove sarà necessario preservare i titolari.

Tra i pali toccherà a Nunziante, pronto a partire poi per il Mondiale Under 20. In difesa agiranno Bertola e Palma insieme a Kabasele, mentre sulle fasce correranno Zanoli a destra e Kamara a sinistra. In mezzo al campo Runjaic punterà sul dinamismo di Lovric, Miller e Piotrowski, chiamati a garantire equilibrio e ritmo.







La grande novità dovrebbe essere in attacco: Nicolò Zaniolo, fin qui utilizzato solo a gara in corso, partirà dal primo minuto al fianco di Buksa. Un’occasione importante per l’ex Roma e Aston Villa, desideroso di dimostrare di poter diventare un punto fermo anche in Friuli. Out invece Bayo, ancora alle prese con i postumi di un infortunio.

UDINESE – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI