GdS - "Palermo, sul taccuino ci sono anche Amatucci e Sersanti" ​​

Non ci sarebbe soltanto Salvatore Esposito nella lista della spesa del Palermo. Il club rosanero si muove su più fronti, sondando il terreno.

Un’alternativa al bianconero potrebbe essere Pickel della Cremonese, ma dovrebbe scendere di categoria. “Altre due portano a profili di prospettiva, ovvero Amatucci della Fiorentina e Sersanti della Juventus”.

“Curiosamente entrambi, reduci da una stagione in prestito rispettivamente a Salernitana e Reggiana, hanno segnato al Palermo: ora potrebbero farne parte nel prossimo campionato”, si legge.





Sugli esterni, spunta anche il nome di qualche Under: a destra ci sarebbe l’opzione Favasuli (ex Bari), a sinistra Fortini (ex Juve Stabia), entrambi di proprietà della Fiorentina che a Palermo ha mandato Pierozzi.