Sampdoria, Manfredi: “Nessun trattamento di favore. Ora i danneggiati siamo noi” ​​

Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dal match d’andata dei playout di Serie B contro la Salernitana. Il presidente, tra i tanti temi affrontati, ha parlato delle ultime vicende che hanno coinvolto il club, respingendo con fermezza le accuse ricevute.

“Illazioni sgradevoli, falsità che hanno creato un danno senza precedenti al club, ai suoi tifosi e al sistema calcio italiano in generale. Non c’è stato alcun trattamento di favore – ha ammesso – . Non entro nelle scelte altrui e mi concentro sulle nostre responsabilità”.

Il presidente poi aggiunge: “La conferma che fossero tutte illazioni l’abbiamo avuta quando il Brescia ha rinunciato al ricorso in appello accettando i 4 punti di penalizzazione inflitti in primo grado. Ora i danneggiati siamo noi, perché al netto di tempistiche che sono state regolari e hanno rispettato i vari step della giustizia sportiva, se i punti fossero stati decurtati durante la stagione, come fatto con il Cosenza, questa vicenda sarebbe finita in un altro modo”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO ALLA RICERCA DI UN REGISTA