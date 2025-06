Palermo alla ricerca di un regista: il nome in cima alla lista è quello di Esposito ​​

“Tra le priorità individuate dallo staff tecnico figura, senza dubbio, l’acquisto di un regista puro“. Questa la premessa del Giornale di Sicilia che nell’edizione odierna parla dell’interessamento per Salvatore Esposito (2000) dello Spezia.

Il calciatore (7 gol e 10 assist nella scorsa stagione) sarebbe addirittura in cima alla lista di Osti. Il Palermo avrebbe avviato i primi contatti esplorativi, ma la valutazione del calciatore è molto alta: circa 10 milioni di euro.

Il direttore sportivo, però, prova a trattare e non molla la presa. Occhio, però, all’interesse concreto del Bologna che potrebbe affondare il colpo e rappresentare un’attrazione irresistibile per giocare in A.