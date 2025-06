Palermo, super Desplanches all’Europeo U21 con l’Italia: rigore parato e clean sheet ​​

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia – e soprattutto di Desplanches – agli Europei U21. Gli Azzurrini battono 1 – 0 la Romania nella gara d’esordio del girone A, che comprende anche Spagna e Slovacchia. Ma a prendersi la scena è il portiere del Palermo, protagonista grazie al bel rigore parato al 47’ del primo tempo, che avrebbe potuto riportare il risultato in parità dopo il gol del vantaggio firmato da Baldanzi.

Al netto di quell’episodio decisivo, la serata di Desplanches è stata piuttosto tranquilla: la Romania si è affacciata raramente dalle sue parti, ma nelle poche occasioni pericolose, lui ha risposto presente con uscite e interventi sicuri, tenendo anche la porta inviolata. Per il classe 2003 si tratta del secondo rigore parato con la maglia della Nazionale U21.

Un segnale incoraggiante anche per il Palermo, che in queste settimane rifletterà sul futuro del giovane portiere. In questa stagione, Desplanches, ha collezionato 21 presenze con i rosa, ma ha collezionato qualche errore di troppo. Il prossimo appuntamento per Desplanches e gli Azzurrini è fissato per sabato 14 giugno alle ore 21:00, contro la Slovacchia padrona di casa.





