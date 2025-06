Playout Serie B, la Sampdoria ci crede: “Ferraris” verso il pienone in poche ore ​​

Si va verso il tutto esaurito allo stadio “Ferraris” per la gara d’andata dei playout di Serie B. Dopo la conferma che saranno Sampdoria e Salernitana a contendersi la permanenza nel campionato cadetto, i blucerchiati — che disputeranno in casa la prima sfida — puntano a riempire lo stadio in ogni ordine di posto.

In sole quattro ore di prevendita sono già stati venduti 12mila biglietti per questo match fondamentale, che potrebbe regalare una permanenza insperata dopo la retrocessione sul campo, poi annullata grazie alla penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia.

La Salernitana, però, non starà certo a guardare e proverà a indirizzare la qualificazione già nella gara d’andata, in programma domenica 15 giugno a Genova. Potrà poi contare sul ritorno, previsto per venerdì 20 giugno allo stadio “Arechi”, dove è facile immaginare un altro sold-out e un clima infuocato.





