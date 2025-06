Serie B, Caserta risolve il suo contratto con il Catanzaro / UFFICIALE ​​

Si conclude l’avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Catanzaro. L’allenatore, ex Juve Stabia, ha infatti risolto il contratto che lo legava ai giallorossi, nonostante una stagione positiva culminata con il sesto posto in classifica e i conseguenti playoff, terminati in semifinale con la Cremonese.

Per la successione, il Catanzaro potrebbe puntare su Alberto Aquilani, reduce da un anno sabbatico dopo l’esperienza al Pisa nella stagione 2023-24. Insieme a Caserta, lascia il club anche tutto il suo staff tecnico.

La nota del Catanzaro

L’U.S. Catanzaro 1929 comunica che, in data odierna, è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Caserta e il suo staff.





La società desidera ringraziare mister Caserta per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa che ha visto la squadra protagonista di un percorso importante e ricco di emozioni.

Al tecnico vanno i più sinceri auguri per le migliori fortune professionali e personali.

