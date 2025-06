Manchester City, arriva Tijjani Reijnders dal Milan / UFFICIALE

Arriva il quarto acquisto ufficiale del Manchester City: mancava solamente l’annuncio che è adesso arrivato, Tijjani Reijnders è adesso un nuovo calciatore del club inglese. I citizens hanno investito 55 milioni di euro per il cartellino che possono arrivare a 70 totali al raggiungimento di bonus molto semplici da raggiungere.

Ennesima ufficialità in pochi giorni: sono stati acquistati anche Cherki dal Lione per 40 milioni e Ait-Nouri per 36 milioni e il portiere Bettinelli.

IL COMUNICATO

Il Manchester City è lieto di annunciare l’ingaggio di Tijjani Reijnders con un contratto quinquennale. Il 26enne nazionale olandese arriva dal Milan, dove ha trascorso le ultime due stagioni. “È una grande opportunità per me. Seguo Guardiola da quando allenava il Barcellona con Lionel Messi. Il modo in cui ha giocato lì e come ha portato il suo talento qui è qualcosa che mi ha reso davvero entusiasta di giocare per il Manchester City.”