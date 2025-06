Palermo, senti l'ad dello Spezia: "Salvatore Esposito? Normale abbia offerte, valuteremo" ​​

L’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli fa il punto della situazione al termine della stagione e dopo essere stato confermato come dirigente del club fino al 2028. Tra i tanti temi trattati c’è anche quello riguardante Salvatore Esposito, centrocampista al centro di voci di mercato anche riguardanti il Palermo.

“Quando si hanno performance alte, normale che possano arrivare offerte – ha detto Gazzoli su Salvatore Esposito – ma il mercato è fatto di domanda e offerta, quindi vedremo e valuteremo con attenzione e serenità“.

“Vendere prima di comprare? Non abbiamo la necessità a breve di dover concretizzare una cessione per fare mercato – ha continuato -. Abbiamo costruito un budget economico e finanziario per poter essere operativi fin da subito e se domani ci fosse un giocatore da dover acquistare, lo potremo fare senza attendere cessioni”.





