Panchina Italia, focus su Gattuso: Gravina incontrerà il campione del mondo 2006 ​​

Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri e Stefano Pioli è calato un velo di incertezza sulla panchina della Nazionale, lasciata vacante dopo l’esonero di Luciano Spalletti che ha allenato gli Azzurri per l’ultima volta contro la Moldavia (match vinto per 2 – 0).

In pole c’è adesso Gennaro Gattuso, un profilo completamente diverso dai tecnici esperti sondati nelle primissime ore: l’ex centrocampista e campione del mondo 2006 è reduce dall’esperienza in Croazia con l’Hajduk Spalato, con il quale ha lottato fino alla fine per la vittoria del campionato, arrivando infine terzo in classifica.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente federale Gabriele Gravina incontrerà Gattuso per provare a stringere i tempi, anche se, non essendoci partite incombenti per la Nazionale, i vertici della Figc non hanno intenzione di accelerare troppo le operazioni per portare la scelta del nuovo ct.





