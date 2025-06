Lupo: “Palermo, Inzaghi è una scelta di livello. Ai rosa serve un play”

Parla Fabio Lupo. Ospite di Stadionews, l’ex direttore sportivo del Palermo ha risposto ad alcune domande poste dal direttore Guido Monastra, parlando sia del suo periodo in rosanero sia della situazione attuale del club di viale del Fante.

“Deluso dal Palermo? Per quelli che sono stati gli investimenti i risultati non sono stati all’altezza, qualcosa è mancato. Per capire cosa non è andato bene bisogna però essere all’interno. In questi ultimi mesi si stanno muovendo bene, la scelta di Inzaghi è assolutamente di livello“.

“Questo Palermo non ha bisogno di tantissimo – continua -, bisogna capire Inzaghi come pensa di giocare, se dovesse scegliere il 3-5-2, suo modulo solito, il Palermo dovrebbe andare su un play classico. Questo è un consiglio che mi permetto di dare a Carlo Osti per il rapporto che c’è. Ranocchia davanti la difesa? Ha qualità straordinarie come mezz’ala o a ridosso delle punte, io lo utilizzerei davanti, non ha i tempi del play seppur abbia tutte le qualità tecniche”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, POHJANPALO A SEGNO CON LA FINLANDIA