Perinetti: “Inzaghi? La migliore scelta che il City Group potesse fare”

“Conosco Inzaghi sin da quand’era calciatore, da tecnico ho creduto in lui affidandogli il progetto di un Venezia che veniva dalla D e arrivò velocemente in B”.

Questa l’opinione su SuperPippo di Giorgio Perinetti. L’ex direttore rosanero è intervenuto sul Corriere dello Sport per esprimere la propria opinione.. “L’Inzaghi che approderà a Palermo rispetto a quei primi tempi è molto più aggiornato professionalmente e migliorato soprattutto a livello caratteriale”.

“E’ il tipo di allenatore che sa trasmettere qualcosa alla squadra, crea gruppi forti capaci di resistere alle intemperie anche di una piazza ambiziosa come Palermo. La rinuncia alla A va letta come una scelta lungimirante. E’ la migliore scelta che il City potesse fare per un campionato vincente”.