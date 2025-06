Calciomercato Palermo, lo Spezia vuole riscattare Aurelio ​​

Il futuro di Giuseppe Aurelio potrebbe presto essere definito. Come riportato da Il Secolo XIX, tra il 16 e il 18 giugno lo Spezia dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto sul laterale sinistro, attualmente in prestito dal Palermo. La cifra concordata per il trasferimento a titolo definitivo è di 400.000 euro, un importo già fissato in sede di prestito.

Il giocatore, 25 anni, è sotto contratto con i rosanero fino al 2027, con uno stipendio netto di circa 100.000 euro l’anno. In caso di riscatto, non è escluso che il contratto possa essere prolungato di un’ulteriore stagione, con un ingaggio considerato del tutto sostenibile per il bilancio del club ligure. La volontà dello Spezia, dunque, sembra orientata a puntare ancora su di lui.

Il Bologna osserva da vicino Esposito… e non solo

Parallelamente, sul fronte mercato, si muove anche il Bologna. Il club felsineo sta monitorando da tempo la situazione di Salvatore Esposito, centrocampista di proprietà dello Spezia. Il direttore sportivo Marco Di Vaio e il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori sono stati spesso avvistati allo stadio Picco per seguirne le prestazioni dal vivo.





Tuttavia, il primo tentativo di affondo da parte del Bologna non ha sortito l’effetto sperato. L’offerta iniziale di 5 milioni di euro per Salvatore Esposito è stata infatti respinta dallo Spezia, che punta a incassare una cifra più alta per il suo regista. Ma non è tutto: secondo quanto trapela, il Bologna avrebbe messo gli occhi anche su Aurelio, individuandolo come profilo interessante per completare il reparto difensivo.

Riscatto vicino, poi nuove valutazioni

Il destino di Aurelio, dunque, sembra destinato a intrecciarsi con più club. Prima, però, lo Spezia dovrà completare il riscatto entro la finestra prestabilita a metà giugno. Solo dopo si potrà eventualmente aprire un nuovo capitolo, con una possibile cessione o conferma in rosa in vista della prossima stagione. Il giocatore, che ha dimostrato affidabilità e continuità nell’ultima annata, rappresenta un profilo appetibile anche per squadre di Serie A.

In attesa di sviluppi ufficiali, il Palermo osserva interessato. I rosanero incasseranno la cifra pattuita per il riscatto; Aurelio, intanto, è al centro di un valzer di trattative che potrebbe cambiare il suo destino già nei prossimi giorni.

