Calciatori svincolati da Brescia, Lucchese e Spal: i profili più interessanti ​​

Le mancate iscrizioni ai campionati di Brescia, Lucchese e Spal porteranno presto allo svincolo d’ufficio di tutti i calciatori attualmente in organico. Tante squadre, quindi, potrebbero approfittare di occasioni a parametro zero molto vantaggiose.

Dal Brescia spiccano Andrea Cistana, difensore centrale classe 1997 con 23 presenze e un gol nell’ultima Serie B, e Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 autore di 7 reti in 36 partite. Entrambi potrebbero attirare l’interesse di diverse squadre di B o anche di fascia bassa in A.

Tra le fila della Lucchese, nonostante la salvezza ottenuta solo ai playout, emerge Edoardo Saporiti, trequartista classe 2001 che ha sfiorato la doppia cifra sia per gol che assist. Non ha ancora esordito tra i cadetti, ma il suo profilo giovane e promettente lo rende una possibile scommessa per chi punta su talento e prospettiva. Su di lui c’è il forte interesse in B della Virtus Entella.





Dalla Spal è da tenere d’occhio Demba Thiam, portiere senegalese classe 98 reduce da un’ottima stagione in prestito alla Juve Stabia con Pagliuca. Per chi cerca un estremo difensore affidabile senza dover investire sul mercato, rappresenta una soluzione più che valida.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO ALLA RICERCA DI UN REGISTA