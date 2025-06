Tifosi del Genoa comprano migliaia di biglietti per Sampdoria - Salernitana, il club li annulla ​​

Dopo l’annuncio ufficiale della Lega B su date e orari dei playout per evitare la retrocessione in Serie C, la Sampdoria ha aperto regolarmente la vendita dei biglietti per il match casalingo contro la Salernitana, in programma domenica 15 giugno allo stadio “Luigi Ferraris”. Il club blucerchiato ha adottato una politica di prezzi ultra-popolari per incentivare il pubblico: biglietti a 1 euro per gli abbonati, 2,50 per i ridotti, e a partire da 5 euro per gli altri settori.

Tuttavia, nel primo giorno di vendita libera – mercoledì – qualcosa è andato storto. Un’iniziativa goliardica dei tifosi del Genoa ha creato scompiglio: per prendere in giro i rivali cittadini, i rossoblu hanno acquistato biglietti in massa usando nomi inventati, ironici o deliberatamente provocatori, nel tentativo di ostacolare la presenza effettiva dei tifosi sampdoriani e lasciare così lo stadio… desolatamente mezzo vuoto.

Da Gravina a Milito, passando per “Parte Lesa”

Tra i nominativi registrati nella vendita online spuntano chicche di satira sportiva e creatività da curva: decine di Massimo Ferrero (l’ex presidente della Samp), “Olly Balorda Nostalgia” (pseudonimo che omaggia il vincitore doriano del Festival di Sanremo), Gabriele Gravina (presidente FIGC), e persino “Parte lesa” – una citazione diretta al commento del presidente Manfredi dopo il caso Brescia. E poi ancora Mbaye Niang, Diego Milito e l’indimenticabile tecnico Franco Scoglio, icona rossoblu. Insomma, più che una lista d’ingressi sembrava il cast di una satira calcistica.





La società blucerchiata, accortasi dell’anomalia, è subito corsa ai ripari: ha provveduto ad annullare gli acquisti sospetti e ha diramato un comunicato ufficiale avvisando che “i trasgressori sono perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti”. Il tentativo di boicottaggio ha quindi generato un inaspettato contropiede, stavolta fuori dal campo.

