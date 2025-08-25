GdS – “Palermo, una prima che dà fiducia. Ma adesso guai ad esaltarsi”

“Tutto bello, tutto perfetto. La vittoria del Palermo con la Reggiana ha una cascata di effetti positivi che potrebbero fare sbocciare una stagione completamente diversa da quella passata”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia fa il punto della situazione dopo il primo successo in campionato.

La gara di sabato aumenta l’autostima, dà altre certezze a Inzaghi, nutre l’entusiasmo dei tifosi e diventa anche un messaggio per le avversarie: il Palermo c’è. A patto, però, di non esaltarsi troppo. E qui si ritorna all’inizio, perché non sempre tutto sarà bello e perfetto.

In molti sono convinti che il Palermo è già in Serie A. Follia. La partita con la Reggiana ha detto che la promozione andrà conquistata con i denti, senza mai perdere quell’umiltà che finora ha contraddistinto questo nuovo corso.





