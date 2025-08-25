CorSport – “Palermo, Magnani resta rosanero. Verre va verso il Pescara”

“La priorità del Palermo è sciogliere il nodo Magnani“. Scrive così Antonio La Rosa, che sulle pagine del Corriere dello Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del difensore rosanero.

Il delicato momento che sta vivendo il difensore, che da quando la squadra è tornata in città dopo il ritiro estivo ha usufruito di un permesso per restare fuori sede per motivi personali, ha messo in

discussione il prosieguo della sua esperienza in rosanero. Nelle ultime ore, tuttavia, sono in rialzo le quotazioni di una sua permanenza.

Paolo Vannini, sempre sul CorSport, sottolinea che la situazione di Magnani, per ora in stand by, sarà definita in questa giorni: gli ultimi segnali inducono all’ottimismo. Fronte mercato, probabile la cessione di Valerio Verre al Pescara, dove ha già giocato dal 2015 al 2017.





LEGGI ANCHE

COME INZAGHI HA TRASFORMATO IL PALERMO