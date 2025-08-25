Gazzetta – “Palermo, Magnani alla Reggiana in prestito”

Il futuro di Magnani resta in bilico. Nonostante gli ultimi segnali facciano pensare a una sua permanenza al Palermo, l’ipotesi di una cessione non è affatto da escludere. I prossimi giorni saranno decisivi per delineare con maggiore precisione il suo destino.

Fabrizio Vitale, sulle pagine della Gazzetta, scrive che Magnani va verso il prestito alla Reggiana, squadra affrontata e battuta dai rosanero proprio al debutto in campionato, sabato sera. È l’ipotesi a cui sta lavorando il Palermo con il club emiliano per andare incontro al giocatore.

Magnani da alcune settimane è alle prese con problemi personali che lo costringono ad avvicinarsi a casa. Non è quindi da escludere che si possa optare per una soluzione di questo tipo, ma la situazione è in continua evoluzione.





