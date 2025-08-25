Salernitana – Siracusa in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

La Serie C 2025/2026 si apre con un match tutto da vivere: Salernitana – Siracusa, valido per la prima giornata del Girone C. Allo stadio “Arechi” di Salerno, lunedì 25 agosto alle ore 21.00, si affrontano due squadre reduci da percorsi opposti ma entrambe desiderose di iniziare col piede giusto.

Salernitana – Siracusa: la presentazione del match 🔥

La Salernitana, retrocessa dalla Serie B, vuole subito riscattare l’amara stagione passata. Dopo il k.o. in Coppa Italia contro il Sorrento, i granata cercano di ritrovare fiducia e di riaccendere l’entusiasmo di una piazza che chiede risposte concrete.

Dall’altra parte c’è il Siracusa, fresco di promozione dalla Serie D dopo un emozionante testa a testa con la Reggina. Gli aretusei arrivano dalla sconfitta con il Foggia in Coppa Italia, ma hanno tanta voglia di sorprendere e di misurarsi subito contro una delle big del campionato.





Salernitana – Siracusa, “Arechi” a porte chiuse 🚫🏟️

Il debutto stagionale avrà una cornice particolare: l’Arechi sarà a porte chiuse. La decisione arriva dal Giudice Sportivo, che ha confermato la sanzione in seguito ai fatti accaduti durante il playout con la Sampdoria lo scorso giugno.

Un’assenza pesante per i tifosi campani, ma che non toglie valore a una sfida ricca di significati: la Salernitana deve dimostrare subito di poter competere per il vertice, mentre il Siracusa vuole continuare a sognare.

Dove vedere Salernitana – Siracusa in tv e streaming 📡

Ecco tutte le informazioni utili per seguire Salernitana – Siracusa in diretta tv e streaming:

Partita: Salernitana – Siracusa

Data: lunedì 25 agosto 2025

Orario: 21.00

Stadio: Arechi di Salerno (a porte chiuse)

Diretta TV: Sky Sport (canale 257)

Streaming live: NOW, Sky Go

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita in tv sul canale dedicato e anche in diretta streaming su Sky Go, disponibile per dispositivi mobili, tablet e pc. In alternativa, il match sarà visibile anche su NOW, la piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere tutti gli eventi live.