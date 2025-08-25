Catania, sei gol al Foggia. Toscano: “Né brocchi, né fenomeni”

Il Catania ha iniziato il campionato come meglio non si poteva. Sei gol al malcapitato Foggia di Delio Rossi e tanta positività in vista delle prossime partite. L’allenatore dei rossazzurri, Mimmo Toscano, tiene però i piedi ben saldi per terra.

“Sono contento della partita dei ragazzi, ci tenevamo ad impattare bene il campionato. I nostri avversari stringevano molto il campo, quindi abbiamo lavorato per allargare il più possibile con i cambi di gioco. Mi è piaciuto l’atteggiamento, l’intensità, ma dobbiamo essere bravi nell’umiltà di farci degli esami individuali e di squadra per crescere e migliorare”, afferma

“Prima di tutto devo essere bravo a tenere l’equilibrio – continua – . Eravamo fenomeni col Valletta, poi brocchi a Crotone. Conosco Catania, dobbiamo restare equilibrati e con i piedi per terra. Zitti e lavorare, l’ho detto ai ragazzi. Facendo parlare gli altri perché solo così puoi crescere e migliorare. Devo tenere alta la competizione e l’attenzione di tutta la squadra. È un anno importante per noi“.





