Trapani, pari senza gol col Casarano. Aronica: “C’è molto da migliorare”

Prestazione incolore del Trapani. I granata escono sì con un punto dalla trasferta col Casarano, ma non danno mai l’impressione di poter portare a casa il bottino pieno. Salvatore Aronica, allenatore dei siciliani, è consapevole che il percorso di crescita è solo all’inizio.

“Conoscevamo le insidie di questa gara, abbiamo studiato il Casarano e le sue individualità – afferma in un’intervista per Antenna Sud – . I rossazzurri ci hanno messi in difficoltà nel primo tempo, creando tanto”.

“Il punto ci permette di iniziare il campionato con un risultato positivo, anche se c’è molto da migliorare”, conclude.





LEGGI ANCHE

COME INZAGHI HA TRASFORMATO IL PALERMO