Frosinone, Alvini: “A Palermo faremo la nostra partita. Vedremo di presentarci al top”
Il Frosinone parte con il piede giusto. I ciociari hanno superato l’Avellino con un secco 2 – 0, nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora di gioco. Un successo che restituisce fiducia e slancio in vista della prossima, insidiosa trasferta sul campo del Palermo, in programma sabato 30 agosto alle ore 21.
Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, parla così della gara col Palermo: “Guardiamo avanti con fiducia. Al “Barbera” cercheremo di fare la nostra partita, mettendo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre qualità. Cercheremo di recuperare qualche giocatore, vedremo di presentarci al massimo“.
“C’è da dare grande merito alla squadra per l’impegno, la professionalità, il sacrificio. Parlo di gruppo. La squadra è stata forte, soprattutto nei momenti chiave. Veniamo da una buona settimana dove ho visto un grande lavoro. Elogio tutti, per l’impegno, per le idee, per aver saputo gestire i momenti negativi”, continua.
