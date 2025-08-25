Palermo, Magnani ai saluti: andrà alla Reggiana per avvicinarsi a casa

Il Palermo e Magnani sembrano aver trovato la soluzione più adatta. La notizia, riportata in mattinata dal Giornale di Sicilia e dalla Gazzetta, trova conferme: il difensore si trasferirà in prestito alla Reggiana per avvicinarsi a casa.

Magnani è originario di Correggio, a soli 21 chilometri da Reggio Emilia. Il giocatore ha espresso la volontà di restare vicino alla famiglia a causa di problemi personali che non gli hanno consentito di allenarsi regolarmente con il gruppo una volta rientrato a Palermo. La società rosanero ha compreso la situazione e si è subito attivata per trovare una soluzione.

Trattativa accelerata e accordo vicino

La trattativa con la Reggiana ha subito un’accelerata in occasione della gara di sabato sera. Magnani dovrebbe trasferirsi in prestito secco fino a giugno, per poi rientrare a Palermo, visto che il suo contratto con il club rosanero scade nel 2028. Restano da definire gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.





Il difensore era presente in tribuna in occasione del debutto vincente del Palermo contro la Reggiana. Tornato in città dopo alcuni giorni trascorsi con i suoi cari, non è stato convocato per la sfida ma ha seguito la partita al “Barbera” accanto agli altri compagni indisponibili. Nei giorni precedenti, i tifosi avevano esposto uno striscione per lui: “Forza Magnani, la 12 è con te”.

Difesa coperta, possibili novità a centrocampo

Il Palermo non sembra intenzionato a tornare sul mercato per sostituire Magnani. Lo staff tecnico e la dirigenza confidano in Peda e Diakité, autori di prove convincenti in questo avvio di stagione. Con la presenza di Bani, Ceccaroni e Veroli, la retroguardia appare completa. Inoltre, Pierozzi rappresenta un’alternativa in più, potendo essere schierato anche come braccetto di destra.

L’attenzione, semmai, potrebbe spostarsi sul centrocampo. Non è escluso l’arrivo di un rinforzo, probabilmente un profilo under, ma allo stesso tempo il club potrebbe decidere di chiudere la sessione estiva con la sola cessione in prestito di Magnani come ultima operazione.

