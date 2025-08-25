Palermo, Magnani ai saluti: andrà alla Reggiana per avvicinarsi a casa
Il Palermo e Magnani sembrano aver trovato la soluzione più adatta. La notizia, riportata in mattinata dal Giornale di Sicilia e dalla Gazzetta, trova conferme: il difensore si trasferirà in prestito alla Reggiana per avvicinarsi a casa.
Magnani è originario di Correggio, a soli 21 chilometri da Reggio Emilia. Il giocatore ha espresso la volontà di restare vicino alla famiglia a causa di problemi personali che non gli hanno consentito di allenarsi regolarmente con il gruppo una volta rientrato a Palermo. La società rosanero ha compreso la situazione e si è subito attivata per trovare una soluzione.
Trattativa accelerata e accordo vicino
La trattativa con la Reggiana ha subito un’accelerata in occasione della gara di sabato sera. Magnani dovrebbe trasferirsi in prestito secco fino a giugno, per poi rientrare a Palermo, visto che il suo contratto con il club rosanero scade nel 2028. Restano da definire gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.
Il difensore era presente in tribuna in occasione del debutto vincente del Palermo contro la Reggiana. Tornato in città dopo alcuni giorni trascorsi con i suoi cari, non è stato convocato per la sfida ma ha seguito la partita al “Barbera” accanto agli altri compagni indisponibili. Nei giorni precedenti, i tifosi avevano esposto uno striscione per lui: “Forza Magnani, la 12 è con te”.
Difesa coperta, possibili novità a centrocampo
Il Palermo non sembra intenzionato a tornare sul mercato per sostituire Magnani. Lo staff tecnico e la dirigenza confidano in Peda e Diakité, autori di prove convincenti in questo avvio di stagione. Con la presenza di Bani, Ceccaroni e Veroli, la retroguardia appare completa. Inoltre, Pierozzi rappresenta un’alternativa in più, potendo essere schierato anche come braccetto di destra.
L’attenzione, semmai, potrebbe spostarsi sul centrocampo. Non è escluso l’arrivo di un rinforzo, probabilmente un profilo under, ma allo stesso tempo il club potrebbe decidere di chiudere la sessione estiva con la sola cessione in prestito di Magnani come ultima operazione.
Scelta giusta e forse anche obbligata, ci sono cose più importanti del calcio… Un grande in bocca al lupo a Magnani ed ai suoi cari.
Perdiamo un giocatore importante, ma sono d’accordo con quanto scritto nell’articolo che con Diakité, Peda ed eventualmente Pierozzi siamo più che a posto nel ruolo, Bani potrebbe anche fare quel ruolo spostando Ceccaroni in mezzo e mettendo Veroli a sinistra, le alternative non mancano e sono tutti giocatori ottimi per la serie B
Più che altro non credo ci siano più difensori del livello di Magnani nel mercato.
Se va via Magnani ci vuole un sostituto all’altezza.
Il campionato di B e lungo e faticoso non bisogna restare scoperti.
Esatto. Manca un centrale dx che possa anche dare il cambio a Pierozzi sulla fascia, visto che Gyasi è stato spostato in vanti. Diakite è inaffidabile!
Si potrebbe restare così dice l’articolo. Potrebbe essere quindi l’occasione per inserire il giovane Avena . Il ragazzo ha fatto bene in ritiro. Chissà che Inzaghi non lo voglia gradatamente inserire .
Occorre sostituire Magnani, se si infortuna Bani non abbiamo un altro centrale puro.
D’accordo con Nuc.
Grave perdita. Gravissimo che il Palermo non torni sul mercato per sostituire Magnani adeguatamente. Scelta che lascia perplessi.
Come rovinare un mercato. Necessita a questo punto una alternativa di pari livello. Basta con giocatori adattati. La rosa dei centrali è inadeguata nel numero se si deve giocare a 3.
A mio parere comunque la cessione di Magnani resta pesante. Perdiamo un giocatore forte , serio , un vero mastino con piedi buoni. Peccato davvero. Ma andiamo avanti. Al limite a gennaio ci sarà l’occasione per rimediare.
Un affettuoso “in bocca al lupo” a Magnani con l’auspicio che tutto vada bene e che possa tornare il prossimo anno. Per l’organico dei difensori, basta che non mi facciano più rivedere Blin stopper