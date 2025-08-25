Calciomercato Serie B, lo Spezia si muove a centrocampo: trattative in entrata e in uscita
Reduce dalla sconfitta all’esordio contro la Carrarese, lo Spezia è subito al lavoro per rinforzare la rosa in questa ultima settimana di calciomercato. Il reparto più osservato resta il centrocampo, destinato a cambiare volto con possibili movimenti in entrata e in uscita.
Salvatore Esposito, nonostante una lunga estate di accostamenti – anche al Palermo – appare sempre più vicino alla permanenza: il club lo valuta molto e solo un’offerta irrinunciabile potrebbe spingerlo a partire. Situazione diversa per Zurkowski, per il quale si attendono proposte concrete che potrebbero aprire alla cessione.
L’eventuale addio del polacco spalancherebbe le porte al ritorno di Giulio Maggiore dalla Salernitana. Sul centrocampista sembrava in vantaggio il Bari, ma nelle ultime ore lo Spezia ha sorpassato la concorrenza. Non solo: i bianconeri puntano anche a riportare in Liguria Degli Innocenti, classe 2003 dell’Empoli, che nella scorsa stagione aveva già collezionato 17 presenze proprio con la maglia spezzina.