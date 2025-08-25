Crotone-Benevento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La sfida Crotone-Benevento è uno dei match più attesi della prima giornata della Serie C 2025/26. La partita si giocherà allo stadio Ezio Scida di Crotone lunedì 25 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 21:00. Un appuntamento imperdibile per i tifosi rossoblù e giallorossi che vogliono seguire la gara in diretta.
Dove vedere Crotone-Benevento in diretta tv 📡
Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, canale 256. Sky detiene i diritti esclusivi per la trasmissione delle gare di Serie C e garantisce la copertura completa della stagione.
Per seguire la partita basterà sintonizzarsi sul canale 256 a partire dalle 21:00 di lunedì 25 agosto.
Crotone-Benevento in streaming 💻📱
Oltre alla diretta tv, sarà possibile vedere Crotone-Benevento in streaming live grazie a Sky Go, l’app riservata agli abbonati Sky, e su NOW TV, la piattaforma online che trasmette gli eventi sportivi del pacchetto Sky Sport.
Questa opzione è ideale per chi vuole guardare la partita da tablet, smartphone, smart tv o pc.