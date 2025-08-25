Casertana-Altamura in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La Serie C 2025/26 entra nel vivo con un match che promette spettacolo: Casertana-Team Altamura. La partita si giocherà allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta lunedì 25 agosto 2025, con calcio d’inizio alle ore 21:00.
Tifosi e appassionati si preparano a seguire una sfida dal sapore speciale, valida per la prima giornata del campionato di Serie C.
Casertana-Team Altamura in diretta tv 📡
La gara Casertana-Team Altamura sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi del campionato di Serie C 2025/26.
Gli abbonati Sky potranno seguire la partita comodamente dal proprio salotto, con telecronaca e approfondimenti.
Casertana-Team Altamura in streaming 💻📱
Oltre alla tv, sarà possibile guardare Casertana-Team Altamura in streaming live tramite:
•Sky Go, l’app dedicata agli abbonati Sky, utilizzabile da smartphone, tablet e pc.
•NOW TV, la piattaforma streaming on demand che permette di vedere in tempo reale tutti gli eventi sportivi inclusi nel pacchetto Sky Sport.
Un’opzione ideale per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto di questa sfida, anche in mobilità.