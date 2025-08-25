Audace Cerignola – Picerno in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La Serie C 2025/26 apre le sue emozioni con il match tra Audace Cerignola e Picerno. La partita si giocherà lunedì 25 agosto 2025, allo stadio “Domenico Monterisi”, con calcio d’inizio alle ore 21:00.
Una sfida attesa dai tifosi pugliesi e lucani, che promette grande spettacolo e punti fondamentali per l’inizio del campionato.
Audace Cerignola – Picerno in diretta tv 📡
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 258, che detiene i diritti esclusivi della Serie C.
Gli abbonati Sky potranno seguire la partita comodamente dal divano, con telecronaca completa, highlights e analisi pre e post partita.
Audace Cerignola – Picerno in streaming 💻📱
Se non puoi essere davanti alla tv, è possibile guardare Audace Cerignola – Picerno in streaming live tramite:
•Sky Go, l’app dedicata agli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc.
•NOW TV, la piattaforma online di Sky che consente di vedere tutti gli eventi sportivi del pacchetto Sky Sport in diretta.
Perfetto per chi vuole seguire la partita ovunque si trovi, senza perdere nemmeno un minuto di gioco.