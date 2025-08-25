Novara – Inter U23, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie C
Uno degli appuntamenti più attesi della prima giornata del Girone A della Serie C 2025/26 è la sfida tra Novara e Inter U23. La partita si giocherà lunedì, 25 agosto 2025 allo stadio “Silvio Piola” di Novara, con calcio d’inizio alle ore 20:30.
Grazie alle emittenti ufficiali, i tifosi potranno seguire la gara anche in chiaro, garantendo a tutti la possibilità di non perdere nemmeno un minuto di gioco.
Novara – Inter U23 in diretta tv 📡
La partita sarà disponibile gratis in chiaro su Rai Sport, consentendo a tutti gli appassionati di seguire la sfida senza costi aggiuntivi.
Inoltre, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva al canale 255 di Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi della Serie C.
Novara – Inter U23 in streaming 💻📱
Per chi preferisce seguire la partita online, ci sono diverse opzioni:
•Sky Go: per gli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc.
•NOW TV: piattaforma streaming per vedere in diretta tutti gli eventi Sky Sport.
•RaiPlay: streaming gratuito della diretta in chiaro su Rai Sport, disponibile su dispositivi mobili e smart tv.
In questo modo, è possibile godersi il match ovunque ci si trovi, anche in mobilità.