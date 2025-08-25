“Calciomercato LIVE”, la puntata del 25 agosto / VIDEO
Nuova puntata di “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Tanti temi di cui parlare: dalla partita vinta dal Palermo contro la Reggiana alle trattative di calciomercato.
Confermatissimo il tenore leggero e scanzonato del format, a cui potrete contribuire con i vostri commenti (possibilmente ironici) e le domande su tutti i temi che riguardano i rosanero.
LEGGI ANCHE
ECCO COME INZAGHI HA TRASFORMATO IL PALERMO
1 thought on ““Calciomercato LIVE”, la puntata del 25 agosto / VIDEO”
Se va via Magnani ci vuole un sostituto già siamo orfani del sostituto di Lund…(io prenderei Kritta terzino sx del Lecco giovane e forte) se rimangono così fanno una grande cavolata…poi secondo me ci vuole un centrocampista che sappia dettare i tempi calciatore che non abbiamo tipo Esposito o Maggiore o Hernani venderei uno tra Blin o Gomes poi via Di Francesco