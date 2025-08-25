Bologna, che tegola: infortuni per Immobile e Casale. Le condizioni e i tempi di recupero

Brutte notizie per il Bologna: gli infortuni di Nicolò Casale e Ciro Immobile sono seri. Il difensore starà fuori un mese, mentre per l’attaccante si parla di circa due mesi.

Immobile è tornato in Italia dopo una stagione in Turchia con la maglia del Besitkas: tutto l’entusiasmo legato al suo ritorno è stato purtroppo rovinato dall’infortunio a pochi minuti dall’inizio della partita d’esordio contro la Roma, persa poi dal Bologna per 1 -0.

Il comunicato

Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane).





