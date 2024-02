GdS – “Traoré adesso scalpita, l’attesa (forse) sta finendo”

“La giovane età e il notevole affollamento nel suo reparto suggeriscono che di strada da fare per scalare le gerarchie ce n’è parecchia“. Con questo incipit il Giornale di Sicilia si riferisce all’attesa del debutto di Chaka Traoré, arrivato dal Milan nell’ultima sessione di mercato.

Il calciatore ha già dimostrato le sue qualità già in rossonero, realizzando una rete in A e una in Coppa Italia. Traorè ora spera di giocare uno spezzone dopo la panchina ottenuta contro la FeralpiSalò.

L’ivoriano ha velocità e duttilità e “sogna di finire al centro dell’attenzione, magari già domani con il boato di viale del Fante“, si legge.