GdS – “Un assist, un palo e un gol: Pohja conquista il Barbera”

“Un debutto più che discreto, con un’unica macchia che però non è dipesa da lui: l’assenza dei tre punti. Sorride a metà Pohjanpalo dopo la prima uscita al Barbera”. Questo l’incipit del Giornale di Sicilia che dedica una pagina al finlandese già nel cuore dei tifosi.

Contro il Mantova è mancata la vittoria, ma l’ex attaccante del Venezia ha dimostrato di essere un trascinatore, intelligente tatticamente, che può dare la spinta al reparto offensivo rosa. Non soltanto per il gol segnato su rigore con freddezza, che comunque non era scontato.

Pohjanpalo ha anche servito l’assist a Verre per l’1 a 0 ed è stato bravo Festa a fermare il suo velenoso diagonale. Infine, il colpo di testa che si è infranto sul palo subito dopo l’1-2. Purtroppo, è stato cambiato nel momento migliore del Palermo. “L’intesa tra il finlandese e Brunori sta prendendo forma”, si legge.