Lucca: “Palermo come il Sudamerica dell’Italia. Ho sentito tanto la mancanza”

Lorenzo Lucca si sta affermando come uno dei migliori attaccanti italiani in Serie A. La fase di slancio della sua carriera è iniziata a Palermo, dove ha mosso i primi passi con i ‘grandi’. Il bomber non dimentica il suo passato in rosanero e in un’intervista per “Cronache di Spogliatoio” apre la scatola dei ricordi.

“A Palermo mi chiamavano “LuccaToni”, era partita questa wave su Instagram – afferma – . Ma non abbiamo niente in comune al momento: ha vinto tanto, ha fatto tantissimo gol. In questo momento non mi posso paragonare a lui. A Palermo sono arrivato l’ultimo giorno di mercato, ero fuori rosa al Torino. Sono partito, sono andato a Milano per firmare e sono arrivato a Palermo di notte, ho detto: ‘Ma dove sono finito?’. E invece quando arrivi al Sud è vero che piangi due volte: quando arrivi e quando parti“.

“Quando sono andato via, ho sentito tanto la mancanza – continua – . Anche se c’era il Covid, l’affetto dei tifosi mi è rimasto impresso. Ovunque andassi in città, ero sostenuto. Il clima è top, la città è fantastica, si mangia benissimo e le persone sono ospitali. Un mio amico aveva un ristorante a Mondello, dove vivevo, e andavo sempre con la mia famiglia a mangiare lì. In città mi fermavano sempre, Palermo è come se fosse il Sudamerica dell’Italia“.





LEGGI ANCHE

PALERMO, DUE PUNTI E OTTO GOL SUBITI