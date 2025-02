Palermo, due punti e otto gol subiti: è il punto più basso della stagione

Per il Palermo targato Alessio Dionisi non è rimasta neanche una statistica positiva: se infatti fino a poco tempo fa si poteva parlare dei rosa come una delle squadre con la miglior difesa del campionato, da ormai quattro partite questo dato si è sgretolato così come le speranze di rincorrere il quarto posto (a dire il vero adesso anche il sesto posto, che permetterebbe di giocare il turno preliminare dei playoff in casa, appare lontanissimo).

La difesa è diventata un colabrodo

La difesa del Palermo non ha mai fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi rosanero ma è innegabile che fino a poco tempo fa il dato sui gol subiti rappresentava un qualcosa al quale aggrapparsi. Al termine della 22a giornata di campionato il Palermo era quinto in classifica a -6 dal quarto posto con appena 19 gol subiti, seconda miglior difesa (insieme al Pisa) dietro solamente allo Spezia.

Dopo l’ennesimo blackout, il peggiore della stagione: il Palermo ha subito 8 gol nelle successive quattro partite, scendendo al nono posto e diventando così la sesta miglior difesa del torneo (dietro Spezia, Pisa, Sassuolo, Catanzaro e Bari, insieme alla Cremonese). I rosa hanno subito due gol a partita contro Reggiana, Pisa, Spezia e Mantova registrando il peggior andamento in quattro partite della stagione.





Il cambio modulo sembra non aiutare la difesa: solamente contro lo Spezia si era vista un’ottima solidità difensiva e un buon temperamento, componenti vanificate da un recupero shock (e forse anche dai cambi di Dionisi). Gli inserimenti nelle zone nevralgiche del campo di Magnani e Blin sembravano poter dare una mano, ma il passaggio a un centrocampo a due contro il Mantova, a favore di un trequartista in più, ha subito vanificato ciò che si stava costruendo.

Due punti in 4 gare: mai così male in stagione

E’ già successo in stagione che i rosa non abbiano vinto per quattro partite consecutive, ma mai in altrettanti incontri erano arrivati solamente due punti. Tra l’11a e la 14a giornata il Palermo ha pareggiato con Mantova, Frosinone e Sampdoria, in mezzo la sconfitta di Cittadella, conquistando tre punti. Stessi punti distribuiti in maniera diversa tra la 15a e la 18a giornata, quando gli uomini di Dionisi sono riusciti a vincere con lo Spezia per poi perdere tre partite consecutive contro Carrarese, Catanzaro e Sassuolo.

