Messina, ritardo sul pagamento dei contributi: rischio penalizzazione

Il Messina rischia una penalizzazione dai 4 ai 6 punti in classifica. La società proprietaria del pacchetto di maggioranza, AAD Invest Group, tramite un comunicato stampa sul proprio portale ufficiale, ha confermato infatti il ritardo sul pagamento dei contributi e del rischio sanzioni per il club, ma ha tenuto a fare chiarezza sul fatto che la priorità sia stata la regolarizzazione finanziaria sin dal loro arrivo.

“Un problema amministrativo ha portato a un ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, stiamo adottando tutte le misure necessarie per risolvere la situazione il più rapidamente possibile”, si legge nel comunicato.

Il rischio della penalizzazione, però, non spaventerebbe la società che ha ribadito l’obiettivo del club, ovvero quello di raggiungere la salvezza anche tramite i playout se necessario, per continuare a strutturare il futuro a lungo termine.





Inoltre, l’amministratore delegato dell’AAD Invest Group, Doudou Cissé si recherà a Messina nei prossimi giorni e durante questa visita “verranno presentate tutte le garanzie bancarie necessarie per finalizzare il dossier e garantire la totale serenità per il futuro del progetto”, come si legge nel comunicato.

