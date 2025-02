Vazquez, il Giudice Sportivo chiede una relazione aggiuntiva. Ferrari squalificato per bestemmia

Il Giudice Sportivo della Lega Serie B non ha ancora sanzionato Franco Vazquez in merito all’accusa di razzismo. “Si ritiene necessario che venga inviata, a cura della Procura federale, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara”, si legge nel documento ufficiale.

L’episodio è avvenuto durante il concitato finale di Bari – Cremonese, gara finita 1 – 1. Secondo quanto dichiarato dall’allenatore del Bari, Moreno Longo, Dorval sarebbe stato vittima di offese razziali da parte di Vazquez.

Il tutto con gli ispettori federali testimoni dell’accaduto, tanto che un primo rapporto è già stato presentato ed esaminato dal Giudice Sportivo, che però ha deciso di avvalersi di ulteriori prove. Vazquez è stato comunque squalificato per una giornata perché era diffidato ed è stato ammonito durante la partita.





Stangata, invece, per Alex Ferrari. Il difensore della Sampdoria ha rimediato due giornate di squalifica dopo essere stato espulso nella gara persa dai blucerchiati contro il Südtirol; questa la motivazione: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto un’espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara”. Il Giudice Sportivo, però, lo ha gravato di un’altra giornata di squalifica.

L’ulteriore provvedimento è arrivato perché è stata riscontrata un’espressione blasfema al 47′ del primo tempo. Sono risultate decisive le immagini televisive: “Il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio”.

