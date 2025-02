Vazquez accusato di razzismo, Longo: “Ha detto n**ro di m**da”

La 26a giornata di Serie B è stata macchiata da un nuovo episodio di razzismo, con protagonista, suo malgrado, Mehdi Dorval. Il laterale franco-algerino del Bari, già vittima di insulti in passato, sarebbe stato pesantemente apostrofato dall’attaccante argentino della Cremonese, Franco Vazquez, durante il concitato finale del match disputato al San Nicola e terminato 1 – 1.

Il giocatore biancorosso ha lasciato il campo in lacrime dopo essere stato oggetto di un grave insulto razzista. A rivelare l’accaduto è stato l’allenatore del Bari, Moreno Longo, che ha dichiarato senza mezzi termini: “Gli ha detto ‘Negro di m…’”. Il direttore generale della Cremonese, Paolo Armenia, ha così commentato la vicenda: “Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”.

Non è la prima volta che Dorval si trova a dover affrontare episodi di questo tipo. Lo scorso 12 gennaio, in occasione della partita contro la Reggiana, il giocatore era stato insultato dagli spalti e bersagliato dal lancio di oggetti, portando l’arbitro a sospendere la gara per sette minuti.





Questa nuova vicenda ha sollevato indignazione nel mondo del calcio e ha acceso i riflettori su un problema che continua a ripetersi negli stadi italiani. La Procura Federale, che ha già acquisito elementi sulla vicenda, potrebbe aprire un’indagine e, se l’accusa fosse confermata, Vazquez rischierebbe una squalifica fino a dieci giornate.

“Non ci può essere omertà”

Nel post partita, Longo ha espresso tutta la sua amarezza e determinazione nel denunciare l’accaduto: “Siamo stufi di mettere la polvere sotto il tappeto. Nel 2025 non ci può essere omertà per episodi così gravi. Mi dispiace dover fare il nome del responsabile, ma dopo il fischio finale Vazquez ha chiamato Dorval ‘Negro di m…’. Mehdi era molto scosso”.

Secondo alcune indiscrezioni, anche gli ispettori federali presenti sul campo avrebbero registrato l’episodio, circostanza che potrebbe accelerare le procedure disciplinari nei confronti del giocatore argentino.

