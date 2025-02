Palermo, emergenza in difesa: una giornata di stop per Ceccaroni e Diakité

Sarà emergenza in difesa per il Palermo a Cosenza. Il Giudice Sportivo della Lega B ha ufficializzato una giornata di squalifica per Pietro Ceccaroni, espulso contro il Mantova, e Salim Diakité, diffidato e ammonito nell’ultima partita.

Ceccaroni è stato squalificato “per avere, al 24° del primo tempo, a giuoco fermo, spinto con una mano all’altezza del volto un calciatore della squadra avversaria”. Un turno di stop anche per Diakité “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Contro il Cosenza, quindi, Dionisi dovrà reinventarsi la difesa. Ceccaroni, da Modena in avanti, le ha giocate tutte, mentre Diakité era tornato titolare sulla fascia destra. Possibile che l’allenatore decida di cambiare sistema di gioco, col ritorno alla difesa a 4, considerando che bisognerà valutare le condizioni di Nikolaou, non convocato contro il Mantova.





Da tenere d’occhio la situazione disciplinare dei rosanero. La lista dei diffidati rimane molto lunga: al prossimo cartellino giallo rischiano la squalifica Verre, Brunori, Ceccaroni, Nikolaou, Segre e Gomes.

