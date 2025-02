Gastaldello: “Con tre-quattro vittorie é possibile riagganciare il treno dei playoff”

Daniele Gastaldello, ex allenatore del Brescia, è stato intervistato per La Repubblica, edizione di Genova, e ha analizzato l’equilibrio del campionato di Serie B, sottolineando come una striscia di risultati utili possa cambiare radicalmente la classifica.

“In Serie B si fa presto a scendere e risalire, con tre-quattro vittorie é possibile riagganciare il treno dei playoff. C’è da spingere, è importante, il momento decisivo della stagione, e si deve buttare ogni energia sul terreno di gioco”, afferma.

Gastaldello parla anche del big match della prossima giornata, la sfida tra la Sampdoria e il Sassuolo: “Non si può lasciare spazio a Mulattieri, Laurentié e Berardi, perché hanno tecnica e velocità. Se riparti con qualità, puoi fare male, dietro sono vulnerabili. In casa bisogna sfruttare il fattore Marassi”.





LEGGI ANCHE

PALERMO E DIONISI AL BIVIO