Manchester City, la rifondazione passa dai giovani: De Bruyne ai saluti

Kevin De Bruyne non sembra far parte del progetto futuro del Manchester City. Nella più brutta stagione dell’era Guardiola alla guida dei Citizens, uno degli argomenti più caldi è sicuramente la rifondazione della squadra, che in parte è già avvenuta a gennaio.

La necessità della società inglese è quella di ringiovanire la rosa e il mercato invernale è andato in questa direzione. Sono stati acquistati talenti come Nico González, Abdukodir Khusanov, ventenne, Vitor Reis, diciottenne, e Omar Marmoush, investendo circa 200 milioni di euro.

Potrebbero quindi salutare tutta una serie di giocatori che ha fatto la storia del Manchester City ma a fine ciclo. De Bruyne compirà 34 anni il 28 giugno e il suo contratto scadrà due giorni dopo. Lo scarso impiego del giocatore lascia pensare che quella in corso sia l’ultima stagione in maglia celeste e anche Guardiola ha commentato l’argomento, pochi giorni fa, dicendo che il futuro dipende solo da lui e continuerà solo se riterrà di poter giocare ancora ad un alto livello.





Se De Bruyne dovesse andar via, è probabile che il Manchester City viri in estate sul talento tedesco di 21 anni Florian Wirtz del Bayern Leverkusen, che è valutato 100 milioni di euro e ha ancora due anni di contratto con la squadra tedesca con la quale l’anno scorso ha vinto il titolo della Bundesliga.

LEGGI ANCHE

PALERMO E DIONISI AL BIVIO