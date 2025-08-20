GdS – “Visite mediche per Veroli e Joronen, a giorni in città”

Joronen e Veroli, affari definiti nei giorni scorsi, sono attesi in città dopo aver superato le consuete visite mediche. Entro venerdì dovrebbero completare tutte le procedure necessarie per unirsi ufficialmente al Palermo, diventando così due nuovi giocatori rosanero.

Lo scrive il Giornale di Sicilia. Con l’ingaggio del portiere finlandese con un contratto annuale e il prestito con diritto di riscatto – che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A – del difensore centrale mancino proveniente dal Cagliari, la maggior parte delle operazioni di mercato può considerarsi sostanzialmente conclusa. Rimane ancora da definire la situazione relativa a Magnani, un aspetto che sarà risolto nel corso della settimana.

Nel frattempo, la dirigenza rosanero continua a monitorare attentamente il mercato, restando vigile su ogni possibile opportunità, come ad esempio quella legata a Vogliacco. Al momento, tuttavia, la priorità principale riguarda le uscite: Verre è alla ricerca di una nuova sistemazione nonostante abbia ancora due anni di contratto; il suo futuro rimane incerto e non si escludono piste estere.





Nel frattempo si è conclusa la trattativa riguardante Saric, destinato a disputare la prossima stagione in Turchia con l’Antalyaspor; inoltre Buttaro è finito nel mirino del Foggia, club che ha manifestato un interesse concreto per il difensore.