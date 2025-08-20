CorSport – “Palermo – Vogliacco, un’intesa da trovare”

La priorità del club rosanero è gestire con la massima attenzione la situazione riguardante Magnani, garantendo supporto al calciatore e valutando al contempo le possibilità di integrarlo efficacemente nel progetto tecnico, in cui è considerato una figura chiave.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il direttore sportivo rosa e il procuratore del giocatore per definire le strategie da adottare. Al momento non sono state prese in considerazione alternative, ma qualora fosse necessario un sostituto, è già emerso il nome di Alessandro Vogliacco (26 anni), attualmente in forza al Genoa, squadra con cui ha condiviso l’esperienza con Mattia Bani e dalla quale è stato recentemente prelevato dal club ligure.

Lo riporta il Corriere dello Sport. Tuttavia, Vogliacco riceve anche offerte dalla Serie A (Pisa e Cagliari) e la trattativa appare complessa. Questo imprevisto si verifica in un momento critico per la difesa del Palermo, che presenta numericamente poche opzioni.





Con l’inizio del campionato previsto per sabato, Inzaghi dispone attualmente soltanto di tre elementi di reparto disponibili: Diakité, Bani e Ceccaroni. Veroli non è stato ancora ufficializzato (ma lo sarà a breve in quanto l’accordo è già definito) e fortunatamente l’infortunio al ginocchio di Peda si è rivelato meno grave del previsto.