Reggiana, il presidente: “Il Palermo è la squadra più titolata della B, ma non abbiamo paura”

Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, è stato intervistato per “Il Resto del Carlino” e ha parlato della partita tra la sua squadra e il Palermo, in programma sabato sera al “Barbera”.

“Siamo sul pezzo. Il Palermo è la squadra più titolata della Serie B e credo sia anche più forte di un paio di A, ma non abbiamo paura. Io sono molto fiducioso”, afferma.

Sulle ambizioni della Reggiana, dice: “La squadra c’è. Ha le qualità per salvarsi. E se tutte le cose dovessero andare nel verso giusto… Playoff? Cambiamo discorso, è meglio (risatina, ndr.)”.





