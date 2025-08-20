Palermo, squalifica per un preparatore atletico dopo la gara di Coppa

La gara di Coppa Italia contro la Cremonese non ha lasciato particolari conseguenze disciplinari per il Palermo. L’unico provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Serie A riguarda un membro dello staff tecnico rosanero.

Il preparatore atletico Daniele Cominotti è stato infatti squalificato per una giornata “per avere, al 45° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale“. Di conseguenza non potrà essere in panchina nella sfida che il Palermo disputerà a Udine il prossimo 24 settembre.

Nessun altro provvedimento è stato segnalato nel comunicato, anche perché l’incontro tra Cremonese e Palermo si è concluso senza sanzioni disciplinari a carico dei giocatori in campo.





