Siega: “Il Palermo ha fatto un mercato importantissimo, è la favorita”

Nicholas Siega, ex giocatore di Renate e Turris tra le altre e oggi svincolato, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B in procinto di iniziare. Il centrocampista ha indicato il Palermo come principale favorita per la promozione.

“Sulla carta, il Palermo ha fatto un mercato importantissimo – afferma – . Probabilmente è la favorita per vincere, ma la B è sempre strana. È un torneo dove puoi vincere o perdere contro chiunque”.

Sull’ex squadra di Inzaghi, il Pisa, dove Siega ha anche giocato, dice: “Sono molto contento che sia riuscito a fare questo salto. Quando sono stato a Pisa abbiamo creato una base e da lì è iniziato un percorso di crescita importante. È una società solida, mi sono trovato veramente bene”.





